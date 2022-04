Die Stadt Kaiserslautern lädt alle Einwohner zu einer Auftaktveranstaltung zum Thema Hochwasserschutz ein. Diese findet am 28. April um 18 Uhr in der Aula der Hochschule in der Schoenstraße 13 statt.

„Die verändernden klimatischen Bedingungen erfordern ein Umdenken. Städte und Gemeinde sind in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen. Hochwasserereignisse, Überflutungen oder Starkregen gefährden nicht nur Mensch und Gesundheit, sondern auch unsere kommunale Infrastruktur“, unterstreicht Umweltdezernent Peter Kiefer. Es sei aus Gründen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung eine wichtige, kommunale Aufgabe, ein Vorsorgekonzept zum Umgang mit Hochwasser und Starkregen vorliegen zu haben. „Wir wollen dabei nicht vom runden Tisch aus agieren, denn Hochwasserschutz ist ganz klar eine Gemeinschaftsaufgabe“, so der Beigeordnete.

Grundsätzlich gilt: Immobilieneigentümer müssen selbst Vorsorge tragen, um ihr Haus vor Überflutungen zu schützen. Wie das konkret möglich ist, was getan werden kann und was die Kommune ihrerseits an Maßnahmen vornehmen muss, ist Teil des Konzeptes, dass nun erstellt wird. In einem ersten Schritt werden vorhandene Defizite herausgestellt. Zwischen Mai und Juli sind Workshops für die Bürger geplant. Hierbei geht es laut Stadtverwaltung darum, vor Ort Problemstellen zu analysieren. Workshop-Teilnehmer haben dabei die Möglichkeit einer Basisberatung zum Objektschutz im Sinne der Eigenvorsorge. In einem nächsten Schritt werden dann Maßnahmen zur Verbesserung der Situation vorgeschlagen, diskutiert und beschlossen. Die Kosten für die Konzepterstellung liegt bei 256.000 Euro.

Infos rund um das Konzept stehen auf der Homepage der Stadt.