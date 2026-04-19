Um den geplanten Transformationsprozess der Evangelischen Landeskirche geht es in einer Info-Veranstaltung, zu der die Initiative „Pro Presbyterium“ in Kaiserslautern einlädt.

Bei dem Treffen am Donnerstag, 23. April, ab 19 Uhr in der Lutherkirche Kaiserslautern (Barbarossaring 26) soll unter dem Titel „Die Kirche im Dorf lassen. Unsere Kirchengemeinden müssen selbständig bleiben“ über die Auswirkungen der geplanten Verfassungsänderungen der Evangelischen Kirche der Pfalz auf die protestantischen Kirchengemeinden diskutiert werden.

In der Initiative „Pro Presbyterium“ haben sich nach eigenen Angaben zahlreiche haupt- und ehrenamtlich in der Landeskirche tätigen Mitglieder aus vielen Pfälzer Kirchengemeinden zusammengefunden, die der geplanten Verfassungsänderung kritisch gegenüberstünden. Der von der Landessynode im vorigen November auf den Weg gebrachten Entwurf verändere die Struktur und Arbeitsweise der Evangelischen Landeskirche radikal, so die Initiative. Alle Presbyterien und Bezirkssynoden sind aufgefordert, im Lauf dieses Jahres Stellungnahmen zu dem Verfassungsentwurf und zu mehreren begleitenden Kirchengesetzen abzugeben.

Die Pläne werden am Donnerstag im Detail vorgestellt und diskutiert. So sei unter anderem vorgesehen, die Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse der Presbyterien stark zu reduzieren sowie den gesamten Gebäude- und Grundbesitz – darunter Kirchen, Gemeinde- und Pfarrhäuser – und die finanziellen Rücklagen von den lokalen Kirchengemeinden auf die neu zu bildenden vier Groß-Dekanate zu übertragen. Weiterhin sollen künftig Pfarrerinnen und Pfarrer in sogenannten „Regioteams“ arbeiten und nicht mehr einer Gemeinde zugeordnet und Mitglied des jeweiligen Presbyteriums sein. Insgesamt sieht die Initiative durch die geplante Reform einen zu starken Eingriff in die Selbstverwaltung und Rechte der bisherigen Kirchengemeinden.