Rund ein Dreivierteljahr lang begleiteten uns Stoffmasken im Alltag beim Kampf gegen das Coronavirus. Seit dieser Woche nun sind medizinische Masken, also FFP2- oder OP-Masken, bundesweit Pflicht zum Beispiel beim Einkaufen oder im ÖPNV. Der Infektionsepidemiologe Thomas Ecker sprach mit Redakteurin Gundula Zilm über den Sinn einer schlecht sitzenden FFP2-Maske, Bartträger und Hautprobleme.

Herr Dr. Ecker, seit Montag herrscht in vielen öffentlichen Bereichen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, also FFP2- oder OP-Maske. In Bayern sind seit einiger Zeit FFP2-Masken Plicht. Wie wirksam sind denn die OP-Masken im Vergleich? Gerade für den eigenen Schutz?

Die FFP2-Maske hat definitiv eine höhere Filterwirkung. Sie ist seit vielen Jahren im medizinischen Bereich in Gebrauch, vor allem bei aerogen – also durch die Luft – übertragbaren Krankheiten schützt sie am besten. Bei Medizinern haben die Stoff- oder auch OP-Masken im Frühjahr schon für Stirnrunzeln gesorgt. Wenn die Versorgung sichergestellt ist, dann ist die FFP2-Maske die beste. Sie hat aber auch einen großen Nachteil: Wenn man eine wirklich dichtschließende FFP2-Maske trägt, fällt das Atmen deutlich schwerer. Das kann für Einzelne ein Problem sein, besonders bei entsprechenden Vorerkrankungen.

Es gilt ja keine FFP2-Maskenpflicht, sondern auch OP-Masken sind erlaubt. Für wie sinnvoll halten Sie denn die? Hätte man gleich FFP2-Masken verpflichtend machen müssen?

Nein, das sehe ich nicht so. Die OP-Maske ist gegenüber der Stoffmaske schon eine Verbesserung. Die Stoffmaske hat sicher die schlechteste Filterwirkung. Wenn es wirklich um Eigenschutz geht, ist die FFP2-Maske eindeutig die beste Wahl.

Eine OP-Maske schließt ja nicht so wie eine FFP2-Maske...

Genau. Einen richtig guten Eigenschutz erreichen Sie mit der OP-Maske nicht. Man hat im Vergleich zur Stoffmaske eine bessere Filterwirkung durch das Vlies beim Atemstoß, aber seitlich die Leckage.

Sie sagen also, das Vlies von OP-Masken ist dichter als das von Stoffmasken. Wenn ich jetzt meine Masken mal vergleiche: Ich habe eine Stoffmaske, die recht gut schließt, und wenn ich einatme, zieht sie sich zusammen. Kann ich daraus schließen, dass sie auch eine hohe Wirksamkeit hat? Oder aufgrund des Stoffes eben doch nicht?

Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Sie merken bei der Stoffmaske einfach den Druckunterschied; entscheidend ist aber auch, wie eng das Gewebe gewebt ist, also wie dicht die Porenstruktur ist. OP-Masken sind recht kleinporig, Stoffe meist großporiger. Deshalb hat eine OP-Maske eine bessere Ausgangsposition.

Ich kann also aus dem Zusammenziehen der Maske nicht automatisch auf die Filterwirkung schließen?

Nein. Wir raten zwar bei der FFP2-Maske, darauf zu achten, dass die Atembewegung erfolgt, denn dann weiß man, dass sie richtig aufgesetzt ist. Aber Sie können damit nicht die Materialqualität beurteilen.

Kommen wir zur FFP2-Maske zurück: Wenn Sie richtig sitzt, ist deren Wirkung sicher unbestritten. Aber jeder hat eine andere Kopfform, und oft passt sie einfach nicht. Bei den einen baumelt sie quasi vor dem Gesicht, bei anderen reißen die Gummis. Als Mediziner hat man wahrscheinlich irgendwann seine passende Form gefunden, aber als Privatmensch ist das schwieriger.

Ja, das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Das muss man einfach ausprobieren. Wer in der Klinik arbeitet, weiß irgendwann, welche Modelle sitzen und welche nicht. Das ist für Privatpersonen natürlich schwierig.

Eben. Man geht in die Apotheke, kauft eine, und die sitzt gar nicht. Da frage ich mich: Hat die denn wirklich eine bessere Filterwirkung, wenn sie unten offen ist und es an den Seiten durchpfeift?

Nein, es macht keinen Sinn, so eine Maske wirklich zu tragen; die wirkt dann auch nur wie eine OP-Maske. In dem Fall kann man natürlich sagen: Dann sollen die Leute OP-Masken tragen und brauchen keine teuren FFP2-Masken. Denn die muss für den Träger individuell passend sein. Das muss man wirklich ausprobieren.

Aber bei der FFP2-Maske gibt es noch folgendes Problem: Wenn man sie länger trägt, ermüdet man. Deswegen ist vom Arbeitsschutz vorgesehen, dass man sie nach längerem Tragen mal abnehmen kann.

Wie lange ist denn diese Zeit?

75 Minuten ungefähr.

Oh, bei einer Zugfahrt hat man die schnell überschritten.

Ja. FFP2-Masken sind nicht dazu da, acht Stunden am Tag getragen zu werden.

Also in Schulen oder Universitäten wären sie nicht wirklich zumutbar?

Puh, na ja…, das sind junge Leute, die werden das wohl tolerieren, aber angenehm ist das nicht. Wenn sie ganz straff sitzt, hat man hinterher richtige Streifen im Gesicht. Jede der Masken hat Vor- und Nachteile: Ich habe das nicht zu entscheiden, aber die breite Öffentlichkeit ist wohl mit einer OP-Maske besser bedient. Für die Risikogruppen ist hingegen die FFP2-Maske die richtige.

Wenn sie denn passt…

Ja, die müssen wirklich mit dem Apotheker sprechen und ein passendes Modell finden. Mit der Zeit wissen die Apotheker hoffentlich, welche für große, breite Gesichter geeignet sind und welche für kleine. Ich habe festgestellt, dass die von chinesischen Herstellern für kleinere Gesichter sind und für größere Mitteleuropäer eher unkomfortabel.

Ich kann aber nicht daraus schließen, dass chinesische Modelle kleineren Gesichtern besser passen?

Nein, die sind zu unterschiedlich.

Wie lange hält denn eine FFP2-Maske? Einige Leute haben für jeden Wochentag eine und gehen davon aus, dass mögliche Viren nach einer Woche abgestorben sind. Andere legen sie in den Backofen.

Die Aufbereitung einer FFP2-Maske ist problematisch. Es gab Empfehlungen, sie bei 70 Grad in den Backofen zu legen, das hält das Material aus. Das ist natürlich keine perfekte Sterilisation. Aber am wichtigsten ist, dass sie zwischendurch komplett abtrocknet. Denn Feuchtigkeit beeinträchtigt die Filterwirkung. Deshalb ist es ratsam, sie einfach so aufzuhängen, dass sie gut trocknen kann. Statt sie in einer Plastiktüte aufzubewahren.

Wenn ich allerdings befürchte, dass eine Kontamination mit Viren stattgefunden hat…

Dann ist die Sache eine ganz andere! Wenn Sie sehen, dass die Maske verschmutzt ist – weil Sie angeniest wurden oder selbst reingeniest haben –, dann sollten Sie sie nicht mehr tragen. Auch wenn Sie selbst kein Corona haben: Viren wollen Sie nicht im Atemstrom haben. Dann muss sie weg.

Und wenn ich mal reingehustet habe?

Bei trockenem Husten geht es noch. Aber sobald Schleim drauf ist: Weg damit!

Wie sieht es denn aus mit Bartträgern? Eigentlich dürften Ärzte gar keinen Bart tragen, oder?

Für Operateure reicht ja eine OP-Maske. Aber Leuten auf der Tuberkulose-Station zum Beispiel, die aerogene Übertragung vermeiden müssen, denen müsste man eigentlich empfehlen, keinen Vollbart zu tragen. Mit ein paar Bartstoppeln hingegen funktioniert es noch.

Der Privatmann mit Vollbart braucht sich also gar keine teure FFP2-Maske zu kaufen?

Genau, man wiegt sich dann nur in falscher Sicherheit. Generell gilt: Masken sind gut, aber den Abstand sollte man nicht vergessen! Das geht nicht überall, aber am Arbeitsplatz sollte man darauf achten. Auch mit Maske sollten die anderen Hygienemaßnahmen wie Abstand Halten und Lüften nicht vernachlässigt werden. Und wenn jemand Zeichen einer Atemwegserkrankung hat, dann sollte er definitiv zu Hause bleiben!

Ein anderes Problem bei Masken sind Hautprobleme.

Ja, wenn sie eine Maske länger tragen, entwickelt sich darunter eine feuchte Kammer. Menschen mit empfindlicher Haut können darauf mit Hautausschlag reagieren. Das ist schwierig abzustellen. Aber die Masse der Leute verträgt Masken erstaunlich gut. Andere haben Kontaktallergien und reagieren auf bestimmte Inhaltsstoffe: Da kann es helfen, den Hersteller zu wechseln. Und manche haben das Problem, dass eine straff sitzende Maske mechanisch die Haut reizt. Die Bänder anders zu schnüren oder ein anderes Modell zu wählen, kann für Abhilfe sorgen. Wenn das nichts nützt, gibt es noch die Möglichkeit, unter einer FFP2-Maske eine Stoffmaske zu tragen.

Und wenn das alles nichts hilft?

Dann muss man fachmännischen Rat holen. So eine Maske hat nicht nur Vorteile, man muss immer abwägen. Dort wo man Abstand halten und lüften kann, halte ich FFP2-Masken nicht für zwingend erforderlich. Dort reicht eine OP-Maske.