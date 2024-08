Corona, so scheint es, ist in diesen Monaten überall – zumindest hört man ja ständig davon. Positive Tests im Freundes- und Bekanntenkreis, Olympia-Athleten, die mit Covid-19 zu Medaillen sprinten, und dann auch noch ein angeschlagener US-Präsident. Aber was ist dran, an der vermeintlichen Sommerwelle? Wie akut ist die Lage wirklich? Das Westpfalz-Klinikum und ein Lungenexperte klären auf.

Nach über drei Jahren, an einem Mittwoch im April 2023, war es das dann. Endgültig. Am Rande einer Pressekonferenz erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die