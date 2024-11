Nächtlicher Großeinsatz für die Feuerwehr Ramstein-Miesenbach. Wie die Wehr mitteilte, wurde sie am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr wegen einer Rauchentwicklung im Industriegebiet Westrich alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, stellte sich heraus, dass ein Sattelzug bereits längere Zeit in Flammen stand. Der Feuerwehr zufolge wurde auch der daneben stehende Auflieger durch die Flammen beschädigt. Da der Sattelzug Glas geladen hatte, was die Wärmeenergie sehr gut speichere, seien die Löscharbeiten in die Länge gezogen worden – nach rund drei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen.