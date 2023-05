Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An unterschiedlichen Stellen Einzelteile fertigen lassen, die dann passgenau zusammenbringen und montieren lassen. Und das alles machen die Produktionsstätten alleine untereinander aus. Wohin die Reise in der Industrie gehen könnte, das präsentierte der Verein Smartfactory Mitte September bei einem Innovationstag. Irgendwie beruhigend: Ganz ohne Menschen wird es in Zukunft nicht gehen.

Der Verein Smartfactory, der sich Gedanken rund um die Industrie der Zukunft und die Produktion von morgen macht, hat mittlerweile 50 Mitglieder und ist in Kaiserslautern an drei Stellen zu finden: in