Seit gut 16 Wochen hat die Indoor-Kartbahn im Gewerbegebiet West jetzt schon wieder geschlossen – wie andere Sport- und Freizeiteinrichtungen auch. Für Geschäftsführer Jörg Ziegler nicht nur eine wirtschaftliche Herausforderung, sondern auch eine Nervenprobe. Denn erst kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im vergangenen Frühjahr ist in die neue Halle an der Merkurstraße gezogen – und hat viel Geld in neue Technik investiert.

Zappenduster. Nur mit diesem Wort lässt sich der gegenwärtige Zustand in der großen Industriehalle an der Merkurstraße 3 a bezeichnen. Langsam öffnen Jörg