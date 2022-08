Auf Anregung des früheren indischen Kaplans Kiran Kanapala besucht der vom Papst neu ernannte Kardinal Anthony Poola am Mittwoch, 31. August, die Gemeinde Bann. Von einer Delegation wird der frisch geweihte Kardinal am Flughafen in Frankfurt abgeholt und nach Bann geleitet, wo er gegen 17 Uhr vor dem Pfarrheim empfangen wird, teilt der ehemalige Ortsbürgermeister Arnold Germann mit. Mit einer feierlichen Prozession geht es von dort mit den Priestern und Messdienern zur Valentinuskirche, wo ein Segensgottesdienst stattfindet. Dazu ist die ganze Gemeinde eingeladen, sich den Kardinalssegen zu holen. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Empfang mit Abendessen im Pfarrheim. Der Kardinal ist privat untergebracht und wird am Donnerstag weiterreisen zum Bischof in Speyer. Der Gemeindeausschuss und viele freiwillige Helfer haben den Besuch organisiert, denn noch nie in der Kirchengeschichte wurde die Gemeinde Bann von einem Kardinal besucht und gesegnet.