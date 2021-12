In eine Werkstatt in der Johannesstraße eingebrochen sind Unbekannte vermutlich irgendwann in der Zeit von Freitagnachmittag, 17. Dezember, bis Montagnachmittag, 20. Dezember. Wie die Polizei berichtet, brachen sie eine Tür auf und durchsuchten die Werkstatt sowie die Büroräume der Firma. Ob die Einbrecher Beute machten, steht aktuell nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 zu melden.