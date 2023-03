Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Denkt man an Fotografie in Kaiserslautern, kommt man um den Altmeister nicht herum: Hans Günter Hausen, geboren 1927 in Kaiserslautern, gestorben ebendort 2004. Und so handelt dieser Teil des RHEINPFALZ-Countdowns zum Foto Fest von seiner Meisterschaft. Ein Bild – ach was: viele Bilder – davon kann man sich beim Ausstellungsabschnitt im Glockencafé machen.

Ein Fotograf und Filmer mit Leidenschaft: Das war Hans Günter Hausen. Seine Kindheit und seine Jugend waren geprägt von den Wirren und Gräuel des Nationalsozialismus und von den Schrecken