Vier Flaschen Bier haben Einbrecher mitgenommen, die in der Nacht zum Mittwoch in ein Vereinsheim in der Straße Am Rauschenbuckel eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter die Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Möglicherweise wurden sie von der Alarmanlage des Anwesens in die Flucht geschlagen. Lediglich die besagten vier Flaschen Bier ließen sie mitgehen. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.