Im 19. Jahrhundert gab es in Kaiserslautern zwei Verschönerungsvereine mit Ideen und Vorstellungen, wie die Stadt „aufzuwerten“ sei und wie Kaiserslautern „für Fremde“ attraktiv gemacht werden könnte. Ihnen haben die Lauterer beispielsweise den Humbergturm und den Stadtpark zu verdanken.

Im März 1869 gründeten neun Kaiserslauterer Bürger, unter anderem Fabrikanten, Apotheker und Bierbrauer, den Verschönerungsverein Kaiserslautern. Pläne und Absichten lassen sich nur listenmäßig und lückenhaft wiedergeben.

Einiges wurde erreicht, vieles blieb in den Ideenschubladen liegen oder konnte nicht finanziert werden: Eine Parkanlage stand auf dem Programm, der Platz der heutigen Luitpoldschule sollte mit Weiden bepflanzt werden, „die Fackelrondelle“ mit Bäumen, und auf dem Humberg sollte ein „100 Fuß hohen Turm mit Fernsicht“ gebaut werden. Der Verein ging „mangels Geldes und mangelnden Bürgerinteresses“ im Jahr 1872 unter.

Zwei Jahre später, 1874, wurde der Verschönerungsverein Kaiserslautern jedoch neu gegründet. In der Vereinsgeschichte steht, dass am 14. Mai 1874 „Heimatfreunde“, an der Spitze der Gerichtsschreiber Karl Sturm, bei ihrer Wanderung zu einem „Waldgelage“ bei der Burg Beilstein die Idee gehabt hätten, den untergegangenen Verschönerungsverein neu zu gründen. Dies geschah umgehend – und der Verein setzte Projekte um, die Kaiserslautern heute noch schmücken.

Auch die Öffentlichkeit glaubte an die Ideen

Karl Sturm vertraute man die Vereinsführung an, weil die Gründer, die steigende Anzahl der Mitglieder, Presse und Bürger an die „realisierbaren Ideen“ Karl Sturms glaubten. Auch die Stadtverwaltung war überzeugt und beteiligte sich finanziell. Alle Leistungen des neuen Vereins wären nur listenmäßig zu erfassen.

Es gelang beispielsweise „endlich begehbare Wald-Spazierwege“ anzulegen, ein Wege-Markierungsystem zu entwickeln und eine entsprechende Karte zu veröffentlichen. Der Verein arrangierte den Bau des Schlachtenturms beim heutigen Stadtteil Morlautern. Um ein Wegenetz durch den Hagelgrund zur Waschmühle kümmerten sich die Mitglieder persönlich. Die „Plattform zur Naturbeobachtung“ beim Gelterswoog ist hingegen untergegangen. Das „Waldtheater“ im ehemaligen Barbarossapark bei der Eselsfürth wurde nicht wie geplant gebaut, und bei der Luitpoldschule entstand keine Wiesenfläche.

Die Idee des 1872 untergegangen Verschönerungsvereins, auf dem Humberg einen „100 Fuß hohen Turm mit Fernsicht“ zu bauen, griff Sturms Verschönerungsverein wieder auf. Am 2. September 1900 weihte die Stadt den Turm mit einem Volksfest ein.

Für den „Volksgarten“ wurde gespendet

Auch der Vorschlag des alten Verschönerungsvereins, einen Park anzulegen, ließ den neuen Verschönerungsverein nicht mehr los. Er griff die seit Mitte des 19. Jahrhunderts populäre Idee auf, aus nicht bebaubaren oder landwirtschaftlich nicht nutzbaren Flächen „Volksgärten“ zu gestalten. So setzte sich der Verschönerungsverein 1875 das Ziel, auf dem alten Sauwasen bei der Pirmasenser Straße einen Stadtpark anzulegen.

Unser historisches Bild, ein Ausschnitt aus einer Ansichtskarten aus dem Jahr 1894, zeigt den östlichen Teil des Stadtparks. Die aktuelle Aufnahme wurde vom gleichen Standort aufgenommen wie das historische Foto. Das Projekt Stadtpark, das zunächst „Stadtgarten“ genannt wurde, lief an.

Geld- und Sachspenden gingen ein, zwei gusseiserne Brunnen wurden aufgestellt – zunächst mangels einer Wasserleitung nur mit Blumen geschmückt. Wiesenflächen und Blumenbeete lockten Besucher an. Sie kamen auch, um die für die damalige Zeit etwas gewagten, fantasievollen Frauenskulpturen entlang des Promenadenwegs zu bewundern.

Sein Ende fand er durch die Nationalsozialisten, die ihn für Propagandazwecke missbrauchten. Die Mitglieder wanden sich ab, so dass er 1937 nicht mehr existierte.