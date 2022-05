Unbekannte haben in der Schule in Otterberg erheblichen Sachschaden hinterlassen. Wie die Polizei berichtet, stellte ein Mitarbeiter am Sonntagnachmittag fest, dass sich jemand Zugang zur Turnhalle verschafft hatte. Mehrere Türen wurden geöffnet, Getränke verschüttet und Zigaretten hinterlassen. Auch „Unfug mit Sportgeräten“ sei veranstaltet worden. Ob etwas fehlt, wird noch überprüft. Die Tatzeit muss zwischen Freitag 22 Uhr und Sonntag 15 Uhr liegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.