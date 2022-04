Der Sozialausschuss ist sich in Sachen sozialer Wohnungsbau einig. Obwohl die Abstimmung dazu einen anderen Eindruck vermittelte.

Die Mitglieder des Sozialausschusses waren sich einig: Bezahlbarer Wohnraum ist in Kaiserslautern rar, es muss was dagegen getan werden, am besten auf der Basis von Fakten, damit die Lösungen auch langfristig passen. Dass sich das Problem nicht in wenigen Monaten lösen lassen wird, versteht sich von selbst. Auch das scheint allen Ausschussmitgliedern klar, auch wenn die Diskussion (und die Gegenstimmen) einen anderen Eindruck vermittelten. Es war sehr unglücklich, dass die Grünen einen Antrag einbrachten, der dem Rest des Ausschusses nicht vorlag. Bis das Thema allerdings im Stadtrat auf die Tagesordnung kommt, ist ja noch ein bisschen Zeit. Beispielsweise für klärende Gespräche, Aktenstudium und Wiederannäherung. Täte der Sache gut. Sehr gut sogar.