Nach langer Pandemiepause können die Volksläufer wieder einen Wettkampf bestreiten. Zum achten Mal fällt am Sonntag (10.15 Uhr) der Startschuss zu dem vom TV Rodenbach veranstalteten Trail-Run. Der Verein knüpft damit wieder an eine Tradition an und erwartet 120 Starter zu diesem in der Laufszene beliebten Wettbewerb.

„Wir sind guter Dinge“, sagt Patrick Day, der Leiter der Laufabteilung des TV Rodenbach und freut sich, dass nach drei Jahren Unterbrechung der Trail-Run wieder über die Bühne