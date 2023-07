Gute Stimmung, gute Resonanz, gutes Wetter und gute Ergebnisse für den Veranstalter: Beim Radrennen des RV Queidersbach stimmte am Sonntag alles. Von neun bis 18 Uhr ließen die Athletinnen und Athleten auf dem ein Kilometer langen Rundkurs ihr Rennräder rollen. Und ein Teilnehmer des Giro d’Italia übergab die Preise.

Wenn die Glocke zur Wertungsrunde läutete, dann traten die Radsportlerinnen und Radsportler noch einmal so richtig in die Pedale. Der RV Queidersbach trug am Sonntag sein traditionsreiches Radrennen „Großer Preis der Becker Systemtechnik“ aus. Und es passte wieder alles. Die Anmeldezahlen im Voraus stimmten. Das Wetter am Sonntag war richtig gut. Und die Resonanz auch.

„Wir sind sehr zufrieden. Alles lief reibungslos. Und wir hatten in der Jugend einige unserer jungen Fahrerinnen und Fahrer auf Podestplätzen“, sagte Volker Straßer, der Pressesprecher des RV Queidersbach. Von 9 Uhr morgens bis abends um 18 Uhr sausten die Teilnehmer auf ihren Rennvelos auf dem ein Kilometer langen Rundkurs – meist im Sprint. Begleitet vom Publikum, das am Straßenrand und Wiese im Bereich von Start und Ziel in der Jahnstraße die Fahrrinnen und Fahrer anfeuerte. Die Temperaturen um die 25 Grad waren in Ordnung. Beim Aufbau am Samstagabend zog noch ein Gewitter über den Ort. Doch am Sonntag blieb alles trocken.

Queidersbacher Doppelsieg bei der weiblichen U13

Den Anfang machten die Amateurfahrer (seit 2019). Pascal Tömke vom RSC Neustadt gewann nach zwölf Wertungen und 60 Runden vor Max Schlenz vom RRC Duisburg. Dritter wurde Thorsten Pinien (RSV Düren). In Queidersbach waren auch zahlreiche Frauen am Start. Hannah-Franziska Brand vom RSV Rheinzabern siegte in der Klasse weiblich U 17. Hanna Hagemann stand bei den U15-Schülerinnen ganz oben auf dem Podest. Bei der U13 gab es einen Queidersbacher Doppelerfolg: Lotte Brei gewann vor ihrer jungen Teamkollegin Hanna Polke. Dritte wurde Greta Kunz vom VfR Baumholder. Karla Schweizer vom RV Edelweiss Kandel gewann das Kriterium bei den Schülerinnen U11. Fünf Starterinnen fuhren beim Eliterennen der Frauen. Nadja Moster vom RC Silber-Pils 04 Bellheim siegte nach einem starken Rennen vor Vanessa Weiß (Karlsruher Lemminge) und Diana Steffenhagen (RSV 1971 Seeheim).

Beim Kriterium der Masters holte sich Manuel Christian (RV Edelweiss Fischbach) den Tagessieg. Zweiter wurde Claude Christ (RC Silber-Pils 03 Bellheim) und Dritter Dieter Schwan von der RG Vorderpfalz. Der in Queidersbach geborene Profi Niklas Märkl, der in diesem Jahr mit dem Giro d’Italia seine erste große Tour bestritt, übergab den Siegern ihre Medaillen.

Moritz Augenstein gewinnt das Eliterennen

Erfreulich waren auch die Teilnehmerzahlen bei den männlichen Jugendlichen. Bei der U 17 setzte sich Jakob Lauer vom RSV Linden mit einer Runde Vorsprung gegen sieben Konkurrenten durch. Jeremias Jakob vom RRC Endspurt Mannheim wurde Zweiter, Marvin Witt (RSV Schwalbe Ellmendingen) belegte den dritten Rang. Jakob Gerbes (RSV Edelweiss Oberhausen) siegte bei der U11 vor Erik Dambacher (MSC Mithras Schwarzerden) und Till Holle (RSC Wörth). Linus Sturm (RSV Rheinzabern) holte sich Platz eins in der U13. Zweiter wurde der Lokalmatador Max Chelius (RV Queidersbach) und Dritter Hugo Wenzel (RV Mehlingen). Ben Wisser (FBA Cycling Team) triumphierte in der U15 vor Ben Kunz (VfR Baumholder) und Wilhelm Schläfer (RV Mehlingen).

Der Höhepunkt des Tages war dann das Rennen über 60 Runden der CT- und Elite-Amateure, das Moritz Augenstein, dreimaliger deutscher Meister auf der Bahn vom RSC Kempten, mit einem erfolgreichen Ausreißversuch nach fünf von zwölf Wertungen für sich entschied. 38 Starter nahmen an dem Kriterium teil. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatte das Elite-Rennen gerade einmal 15 Fahrer gehabt.