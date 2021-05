Zahnschmerz? Kopfweh? Seelenpein? Was mag die Frau nur plagen, die dort als Häuflein Elend in der Ecke hängt. Wenn’s im Saal schon brodelt und der Einmarsch naht, ist Trösten und gut Zureden vergebens. Unnötig obendrein, denn alle Narrenwelt in Lautern weiß: Gleich verziehen sich die dunklen Wolken – und „es Conny“ dreht von Null auf Hundert, läuft zur Hochform auf.

Erklingt der erste Narhallamarsch-Takt, kommt unversehens Leben in das Elendshäuflein. Dann marschiert Cornelia Nicklas strahlend vorneweg. So war’s zumindest 25 Jahre lang. Als Präsidentin der Bahnheim-Kegler hat Conny, wie alle Welt sie nennt, souverän die Fäden gezogen. Hat das Geschehen auf der Bühne moderiert, zu vorgerückter Stunde den Platz in des Elferrats Mitte verlassen, um in die Bütt’ zu treten. Und hat obendrein zum guten Schluss auch noch ihr eigenes Liedchen angestimmt. Gänsehaut-Momente zum Sitzungsfinale.

Die Nervosität ist Conny Nicklas nie losgeworden. „Mir ist ja immer regelrecht schlecht, bevor es losgeht“, bekennt sie sich zu ihrer Schwäche, die ja eigentlich gar keine ist. Lampenfieber kann hilfreich sein – vor Selbstherrlichkeit schützen, die manch Auftritt vermasseln kann. Und so sortiert sich Nicklas stets aufs Neue gründlich, ehe sie die Narrenkappe – oder eins ihrer putzigen Hütchen aufsetzt.

Ihr Faible für Hüte hat sie als Mädel ein ums andere mal in die Bredouille gebracht. „Ich hab’ einen gesehen, den musste ich für die Fastnacht haben. Ich hatte 20 Mark dabei, gekostet hat er 19,90. Zehn Pfennig haben fürs Brot nicht mehr gereicht. Also habe ich meine Mutter anpumpen müssen, die in der Nähe gearbeitet hat“, erinnert sie sich lachend.

Zur Fastnacht gefunden hat sie als eher spät Berufene: Mit fast 30 hat sie erstmals Publikum zum Lachen gebracht. Auf den Hund gekommen, hatte sie sich dem Pinscher-Schnauzer-Club angeschlossen. Im Clubheim am Kniebrech war in fröhlicher Runde der Beschluss gereift, eine Kappensitzung auf die kurzen Beine zu stellen. Die Hundefreunde hatten Heidenspaß, Nicklas oblag es, im närrischen Protokoll das Clubgeschehen zu glossieren, den Kollegen manchen amüsanten Fehltritt aufs Brot zu schmieren. „Ich habe das Jahr über nur zuhören müssen“, sagt sie – der Stoff kam von selbst.

Dienstbefehl: Kolping-Auftritt

Wie das so ist: Gute Redner sind rar, daher heiß begehrt. Anfragen ließen nicht lange auf sich warten. Wobei: Conny Nicklas’ Fastnachter-Karriereschub erfolgte auf dienstlichen Geheiß: Sie hatte praktisch keine Wahl: Samstagabend wird bei Kolping aufgetreten, so lautete die Anweisung ihres Abteilungsleiters beim Fernmeldeamt. Jawoll!

Ihr Vorgesetzter, der ihr noch manchen närrischen Pilgergang bescherte, hieß Alfred Hill. Der unvergessene Kolping-Sitzungspräsident wurde zu Nicklas’ „Lehrherr“. „In meinen Augen war er als Präsident der beste, den ich erlebt habe.“ Und sie hat so einige erlebt, ehe sie selbst die Regie übernahm – beim Kegelclub Bahnheim, zu dem sie ebenfalls von Hill beordert worden war. „Ich habe mich dort so was von wohl gefühlt ...“

Bis heute fühlt sich Cornelia Nicklas im Bahnheim daheim. Sie brachte die KCB-Damensitzung zur Blüte, die alljährlich zu Altweiberfastnacht für ein volles Haus bürgt. Legendär ihr Auftritt einst als „Lokusfrau vom Hauptbahnhof“, mit einem Bauchladen hat sie es als Kaufhaus-Unternehmerin bis in die Frankenthaler Fernsehfastnacht geschafft. Ihr Lied „Ich bin e echtes Lautrer Attche“ hat sie selbst geschrieben, selbst auf dem Klavier vertont. Mit der Bühnenpräsenz aber ist es nicht getan: Sie war Planerin und Verantwortliche fürs gesamte Programm, hat stets Wert auf Qualität gelegt. 2019 aber, zu ihrem 25. Jubiläum, hat Conny Nicklas ihr Hütchen genommen.

„Seither bin ich in Altersteilzeit“, sagt sie scherzend. Denn als Rednerin bleibt sie dem KCB erhalten. Dass sie zu Altweiberfastnacht frei hatte und virusbedingt gut 15 Kampagnen-Auftritte flachfallen, das ist zu verkraften. „Es ist schlimm. Aber geht uns gut, wir sind gesund“, freut sie sich, im nach ihrer Hochzeit zur Wahlheimat auserkorenen Reichenbach-Steegen öfter Besuch von ihren beiden Enkelkindern zu haben. Narretei online und mit Abstand ist so gar nicht ihr Ding. „Ein Jahr Pause in der Altersteilzeit – das geht ...“ Gerade noch.

Info

Bis Fastnachtsdienstag stellt die RHEINPFALZ bekannte Lauterer Narren vor, die in diesem Jahr nirgends auftreten können.