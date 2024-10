Halloween steht vor der Tür. Viele Kinder freuen sich darauf, in ihren Kostümen um die Häuser zu ziehen. Doch viele Eltern fühlen sich unwohl bei dem Gedanken, ihren Nachwuchs allein durch die Straßen laufen zu lassen. Die Lösung heißt „trunk or treat“.

Die Tradition „trunk or treat“, auf Deutsch „Halloween im Kofferraum“, ist in den USA entstanden. Dabei versammeln sich Anwohner eines Viertels an einem Platz und öffnen ihre Kofferräume, die bunt dekoriert sind. So können die Kinder Süßigkeiten an einem sicheren Ort sammeln. Wegen der Nähe zu Ramstein und der Air Base, hat es dieser Brauch auch nach Morlautern geschafft. Er wird in diesem Jahr schon zu vierten Mal gepflegt.

Von Fahrzeug zu Fahrzeug

„Das ist ein tolles Erlebnis, und es macht einen riesen Spaß“, sagt Jessica Bryant, die das Zusammenkommen zum zweiten Mal organisiert. Sie hat elf Jahre in Amerika gelebt, ursprünglich kommt sie aus Morlautern. „Die Kinder können von Fahrzeug zu Fahrzeug laufen, alles findet an einem Platz statt. Dabei gibt es für sie nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Spiele, und durch Dekorationen kommt auch ein gewisser Gruselfaktor hinzu.“ 14 Personen öffnen diesmal ihre Halloween-Kofferräume – unter anderem „eine Gruppe mit einem Pavillon. Dort gibt es ein Fühlspiel, bei dem die Kinder erfühlen können, was sich in verschiedenen Kisten befindet. Hinterher erhalten sie dann natürlich auch ein Präsent mit Süßigkeiten. Das ist eine ganz tolle Idee“, berichtet Bryant.

Es ist schön, die Kinder in ihren Kostümen und mit geschminkten Gesichtern zu sehen und zu erleben, wie viel Spaß sie an den verschiedenen Stationen haben. Ich freue mich darauf, in diesem Jahr wieder dabei zu sein“, verrät Bryant und sagt, dass sie mit „ungefähr 200 bis 300 Besuchern“ rechnet. Vom Engagement der Anwohner ist sie begeistert: „Das ist alles von Privatleuten organisiert die viel Zeit hinein investieren.“

Spaß haben und Leute kennenlernen

„Halloween im Kofferraum“ ist nicht nur für Kinder gedacht. „Das Event ist gemeinschaftsübergreifend. Alexander Lenz, der Ortsvorsteher von Morlautern, hat die Ankündigung auf Facebook in der deutschen wie auch der amerikanischen Community verbreitet und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, ohne Hemmungen miteinander Spaß zu haben und neue Leute kennenzulernen“, erklärt die Organisatorin. „Sprachbarrieren stellen kein Problem dar, denn Spaß und Freude brauchen keine Sprache, da versteht man sich immer. Wir wollen hier die deutsche und die amerikanische Gemeinschaft zusammenführen und sind für alle frei und offen, die kommen wollen.“

Der „trunk or treat“ findet am Sonntag von 15 bis 18 Uhr auf dem Platz vor dem Vereinsgelände des TV Morlautern statt.