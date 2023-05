Höher, schneller, weiter? Nein, eine Rekordhatz hat die Lauterer Kerwe nicht zu bieten. Da setzen die Stadt als Veranstalter und die Schaustellerbetriebe eher auf gewohnt-bewährte Attraktionen, wenngleich gelegentlich ein neues, spektakulär wirkendes Fahrgeschäft anrollt. Höher wäre leicht machbar – das könnten sogar die „Stammgäste“ aus der Nibelungenstadt selbst leisten: Die Schaustellerbetriebe Göbel haben nach eigenen Angaben eins der höchsten mobile Riesenräder der Welt im Programm. Beim „City Star“, dem größten und neuesten der sieben Göbel-Riesenräder, steigen die Gondeln auf annähernd 70 Meter Höhe auf.

Das Rad hat vor drei Jahren Premiere im Londoner Hyde Park gefeiert – und ist ob seiner Ausmaße für den Messeplatz doch ein, zwei Nummern zu wuchtig. In der Westpfalz tut es auch das „Juwel“: Dessen 30 beschirmte Halbkugeln hieven Fahrgäste in immerhin fast 45 Meter Höhe empor. Auch das reicht aus, um einen schönen Rundumblick über die Dächer der Stadt zu erlangen. Die schon hinlänglich bekannte Kerwe-Attraktion ist indes vor allem ab der Dämmerung selbst ein Blickfang. Farbenspiel und Blinkeffekte tragen bei Dunkelheit wesentlich zum Jahrmarkt-Flair bei. Nach Betreiber-Angaben leuchten entlang der Speichen sowie an den Randeinfassungen insgesamt 10.000 Brennelemente.