Einbrecher waren am Wochenende „Im Haderwald“ aktiv. In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen sie in ein Lokal ein. Laut Polizei bemerkten Mitarbeiter am Sonntagmorgen, dass eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufgebrochen wurde. Erste Überprüfungen ergaben, dass sich die Eindringlinge in verschiedenen Räumen zu schaffen machten. Bei ihrer Suche nach Bargeld und Wertgegenständen richteten sie Sachschaden an. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0631 369-2620.