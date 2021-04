Menschen mit chronischen und schwer heilenden Wunden finden in Landstuhl eine neue Anlaufstelle: das WZ-WundZentrum hat am Montag im Neubau des Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Konrad-Adenauer-Straße 4 eröffnet. Behandelt werden Patienten mit chronischen und schwer heilenden Wunden, wie beispielsweise dem „offenen Bein“ (Ulcus cruris), Druckgeschwüren (Dekubitus) oder diabetischen Fuß, teilt die WZ-WundZentren GmbH mit. Eine enge Zusammenarbeit und Kooperation sei mit der Chirurgie Landstuhl im MVZ Westpfalz geschlossen worden. Gemeinsam werde, für den Patienten ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmter, ganzheitlicher Therapieplan erstellt und regelmäßig evaluiert, erklärt Peter Jung, Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie. Oberstes Ziel der Behandlung sei es, ein schnelles Abheilen der Wunden und dadurch ein beschwerdefreies Leben der Patienten zu ermöglichen.