Die giftigen Stoffe Aceton, Toluol und Dimethyldisulfid haben zum Kollaps der biologischen Reinigungsstufe in der Kläranlage Bann geführt. Zu diesem ersten Ergebnis kommt das Labor, das vor rund zwei Wochen nach der Einleitung eines hochtoxischen Mittels mit der Untersuchung beauftragt wurde, teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, Peter Degenhardt, am Montag mit. Aceton ist ein toxisches Lösungsmittel, Toluol ist ein gesundheitsschädlicher Stoff, der stark dem Benzol ähnelt, erläutert Degenhardt. Dimethyldisulfid diene in Ölraffinerien als Sulfidierungsmittel und in der petrochemischen Industrie als Hilfsstoff beim Cracken von Erdöl.

Wo die Stoffe herkommen, ist noch unklar

„Dieser Stoff ist in der Europäischen Union im Moment nach unserer Kenntnis nicht zugelassen.“ Die drei gefundenen Stoffe seien vollkommen untypisch für eine Kläranlage und hätten nach Meinung des beauftragten Labors „in jedem Fall das toxische Potenzial“ zum Lahmlegen der Bakterienkulturen, die in der Kläranlage für das Reinigen des Abwassers sorgen. Die Verbandsgemeinde habe das Ergebnis der Laboruntersuchung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd sowie der Kriminalpolizei zugeleitet, die den Vorfall nach der Strafanzeige der Verbandsgemeinde untersucht. Wo die Stoffe herkommen, ob sie einem bestimmten Produkt oder einem Betrieb zugeordnet werden können, sei Sache der SGD oder des Umweltdezernats der Polizei, sagt der Bürgermeister. Ihm liegen bislang keine Hinweise auf den möglichen Verursacher des Schadens vor.

Die Biologie baue sich derweil weiter auf, der Kläranlage werde mehr und mehr Abwasser zugeleitet und man plane, Ende der Woche in den Regelbetrieb zurückzukehren. „Das angekündigte mildere Wetter kommt uns entgegen: Bakterien mögen es warm und kuschelig“, meint Degenhardt und hofft, dass sich die Kulturen nun bald regenerieren. Die Pumpe des Technischen Hilfswerks werde am Montag abgebaut. Die Notleitung nach Queidersbach, durch die das Bännjer Abwasser in den Nachbarort und dann über die Kanalisation zur Lauterer Kläranlage fließt, bleibe vorsichtshalber noch bestehen.