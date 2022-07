Im Rathaus- Foyer wie im Wertstoffhof in der Pfaffstraße ist der Vorrat an Gelben Säcken zur Entsorgung von Verpackungen offensichtlich erschöpft. Wann wieder mit neuen Säcken zu rechnen ist.

Bei Anfragen von Bürgern wird an den Wertstoffhof in der Daennerstraße verwiesen, was für Bewohner im westlichen Stadtteil mit einer „Anreise“ verbunden ist, die nicht wirklich zumutbar wäre, beschwerte sich eine Bürgerin. Im Rathaus-Foyer habe ihr eine Mitarbeiterin geraten, sich an die Firma Jakob Becker in Mehlingen zu wenden, die für die Lieferung der Säcke zuständig sei. Das Unternehmen antwortete auf die Fragen der RHEINPFALZ.

Warum sind die Gelben Säcke an den genannten Stellen nicht vorrätig?

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die daraus entstandenen Folgen komme es seit Herbst 2021 zu Lieferengpässen bei den Gelben Säcken. Sowohl bei der in Asien gefertigten Ware, als auch bei europäischen Herstellern komme es zu Terminverzögerungen durch fehlendes Vorprodukt-Kunststoffgranulat. Die Lieferschwierigkeiten hätten sich durch den Ukraine-Konflikt nochmals enorm erschwert.

Wann können die Bürger mit der Lieferung rechnen?

Für das laufende Vertragsjahr 2022 habe die Jakob Becker Entsorgungs-GmbH die benötigten Säcke wegen der Liefersituation schon sehr zeitig bestellt, damit kein Engpass entsteht. Allerdings sei die letzte ausstehende Lieferung mehrfach verschoben worden, mittlerweile um acht Wochen. Das Unternehmen erwartet die nächste Lieferung in den nächsten beiden Wochen, um dann kurzfristig die Verfügbarkeit wieder zu gewährleisten. Voraussetzung ist, dass der Termin eingehalten wird.

Wohin mit dem Verpackungsmüll, wenn der Vorrat an Gelben Säcken aufgebraucht ist?

Sollten keine Gelben Säcke vorrätig sein, können die Verpackungen in einem transparenten Sack zur Abfuhr bereitgestellt werden.

Ist die schwarze Tonne die passende Alternative?

Die Restmülltonne sei keine gute Lösung, da die Verpackungen in den Gelben Säcken möglichst recycelt werden sollen.