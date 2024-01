Beim Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga Mitte Classic Kegeln ist es der TSG Kaiserslautern nicht gelungen, sich bei Rot-Weiß Hirschau für die im Hinspiel erlittene Heimniederlage zu revanchieren.

Die 2:6-Niederlage der TSG Kaiserslautern (3244:3509, 6,5:17,5 Sätze) wurde beim Spiel über sechs Bahnen bereits im ersten Durchgang eingeläutet, da das Lauterer Trio Markus Baatsch (0:4), Christian Schütze (0:4) und Christian Klaus (1:3) verlor. Im zweiten Durchgang lief es etwas besser. Obwohl Benjamin Wagner (0:4) unterlag, gelangen Andreas Nikiel (2,5:1,5) und Pascal Nikiel (3:1) Siege, die die Niederlage etwas abmilderten. Dazu Sportwart Andreas Nikiel: „Alles in allem eine verdiente Niederlage, die aber kein Beinbruch ist, denn auch in den zurückliegenden Jahren waren die Trauben in Hirschau für uns zu hoch.“

Kegelfreunde Sembach versemmeln ihr Heimspiel

In der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden versemmelten die Kegelfreunde Sembach nach dem erfolgreichen Start in die Rückrunde das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Stolzer Kranz Walldorf mit einer 2:6-Niederlage (3428:3527 Kegel). Bei den Hausherren präsentierten sich nur Markus Tiedemann 2:2 (580:574) und Mark Nickel 3:1 (625:571) in Normalform und punkteten. Allerdings ist das 2:6 nur das vorläufige Ergebnis, da aufgrund einer Regelwidrigkeit eines Gästespielers ein Protest eingelegt wurde. Wird diesem stattgegeben, wird aus dem 2:6 noch ein 4:4.

Wie im Vorfeld zu erwarten war, hatte der SKC Mehlingen gegen den Tabellenzweiten GH/GW Sandhausen keine Chance. Er unterlag mit 1:7 (3392:3533). Nur David Rahm (3:1, 572:565) konnte im Finale punkten. Da war es aber schon zu spät, denn die Gäste lagen bereits mit 4:0 und einem Polster von 108 Kegeln uneinholbar in Führung.