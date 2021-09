Im Graben gelandet ist ein Autofahrer, nachdem er von der Landstraße zwischen Schwedelbach und Mackenbach am Donnerstagnachmittag abgekommen war. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 21-Jährige beim Abbiegen in einen Feldweg zu schnell. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, landete im Graben und kippte um. Der Fahrer und ein gleichaltriger Mitfahrer blieben unverletzt. Sie wurden von Sanitätern des Rettungsdienstes betreut. Am Auto entstand Sachschaden. Es wurde aus dem Graben geborgen und abgeschleppt.