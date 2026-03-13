Für vier Jahre und sechs Monate muss ein 37-Jähriger ins Gefängnis. Dass er mit Drogen gehandelt hat, sieht eine Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern als erwiesen an.

Der Vorsitzende teilte zu Beginn der Sitzung mit, dass sich der Verteidiger mit der Anregung an ihn gewandt habe, eine prozessuale Vereinbarung abzuschließen. Nachdem Staatsanwalt und Verteidiger ihre Vorstellungen von einem Strafrahmen bekanntgegeben hatten, stimmten die Beteiligten dem Vorschlag der Strafkammer von einer Strafuntergrenze von vier Jahren und drei Monaten und einer Strafobergrenze von vier Jahren und neun Monaten für den Fall eines umfassenden Geständnisses des Angeklagten zu. Daraufhin räumte der Angeklagte durch eine von seinem Verteidiger verlesene Erklärung den Anklagevorwurf in vollem Umfang ein.

Drogen von Frankfurt nach Kaiserslautern gebracht

Er habe sich spätestens im Oktober 2023 mit anderen zusammengeschlossen, um in größerem Stil Betäubungsmittel und Marihuana in den Raum Kaiserslautern zu bringen und dort gewinnbringend zu verkaufen. Er habe über seine Kontakte von Frankfurt aus größere Bestellungen von Händlern aus Kaiserslautern entgegengenommen, die Substanzen besorgt und nach Kaiserslautern gebracht.

Im Dezember 2024 habe er zehn Liter Amphetaminöl, 10.000 Ecstasy-Tabletten, 250 Gramm Kokain, zwei Kilogramm Haschisch und ein Kilogramm Marihuana bestellt, wofür er einen mittleren fünfstelligen Betrag erhalten habe. Der Angeklagte gab zu, mit dem Drogen- und Konsumcannabishandel seinen Lebensunterhalt verdient zu haben.

Beim Freigang Drogengeschäfte eingeleitet

Sein Geständnis wurde durch die Vernehmung zweier Polizeibeamter bestätigt und abgerundet. Telefonüberwachungsmaßnahmen und Observationen hatten den Beweis für das Wirken des einschlägig vorbestraften Angeklagten erbracht. Zuletzt war er durch das Urteil einer Strafkammer wegen ähnlich gelagerter Straftaten schon einmal zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden, die er noch vollständig absitzen muss. Zurzeit sitzt er wegen des aktuellen Verfahrens in Untersuchungshaft.

Eine Polizeibeamtin bekundete, dass der Angeklagte noch während eines Freigangs im Maßregelvollzug erneut Drogengeschäfte eingeleitet hatte. Eine angeordnete Therapiemaßnahme im Rahmen seiner Unterbringung in einer Entziehungsanstalt hatte er abgebrochen. Eine erneute Therapie lehne er ab, ließ er die Strafkammer wissen. Seinen Betäubungsmittelkonsum habe er aber reduzieren können.

Mit dem Strafmaß folgte das Gericht den übereinstimmenden Anträgen von Staatsanwalt und Verteidiger. Der Staatsanwalt hatte auf die strafmindernde Wirkung des Geständnisses und auf die strafschärfenden Umstände, wie die Vorbelastung des Angeklagten und die erheblichen Mengen der gehandelten Substanzen, Bezug genommen.

In seiner mündlichen Urteilsbegründung verwies der Vorsitzende auf die zutreffenden Ausführungen des Staatsanwalts in seinem Schlussvortrag, die sich im Rahmen der zwischen den Beteiligten getroffenen Vereinbarung bewegt hätten. Dem Angeklagten gab er mit auf den Weg, dass sein Geschäftsmodell zwar kurzfristig hohe Einnahmen verspreche, aber mit einem hohen Risiko behaftet sei.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Einen Rechtsmittelverzicht könne er nicht entgegennehmen, da das Urteil auf einer prozessualen Vereinbarung beruhe, belehrte der Vorsitzende den Angeklagten.