Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Burgstraße eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf, um so in den Innenraum zu gelangen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Schubladen und stahlen einen zweistelligen Euro-Betrag. Polizeibeamte sicherten Spuren in der Gaststätte und bitten nun um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 bei der Polizei zu melden.