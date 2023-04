Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten-Wiesenthalerhof steht die Kerwe am ersten Wochenende im September auf dem Programm. Wegen Corona fallen die Ortsteilfeste allerdings aus. Der Heimatverein bietet stattdessen eine „Kerwe to go“.

Was haben sich die Ortsbezirke auf die Kerwe gefreut, die gewöhnlich im August und September stattfindet. So auch der Stadtteil Erzhütten/Wiesentalerhof. Dort geht die Kerwe am ersten Wochenende