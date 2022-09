Gesundheit im Fokus: Noch erinnert das Hinweisschild am Anwesen Siegelbacher Straße 107 in Erfenbach an die Zahnärztin Ingeborg Zell. Doch die wird ihre Praxis zum 1. Oktober offiziell an Alana Weber übergeben. Ein Beispiel für den nahtlosen Übergang einer Arztpraxis. Das ist in einer ländlichen Region nicht mehr selbstverständlich.

Ein Zufall war es, dass die Zahnärztin Alana Weber (37) zu Ohren kam, dass Ingeborg Zell, die Anfang des Jahres 70 geworden ist, seit längerer Zeit einen Nachfolger für ihre Zahnarztpraxis sucht. Für die verheiratete Mutter zweier Kinder eine Gelegenheit, sich vor Ort in Erfenbach kundig zu machen. „Eine Räumlichkeit, wie ich sie mir vorgestellt habe“, gerät die junge Zahnärztin ins Schwärmen. Und meint damit nicht nur die Praxisräume, sondern auch Erfenbach als Praxisstandort.

Alana Weber stammt aus Geiselberg, einer Gemeinde in der Südwestpfalz. Dort ist sie mit ihrer Familie noch immer zu Hause. Sie schätzt den ländlichen Lebensraum, wo sich die Menschen kennen und miteinander kommunizieren. „Für mich muss das persönlich familiäre Umfeld stimmen.“ In Geiselberg will sie auch weiter mit ihrer Familie wohnen bleiben. „Über die B 270 bin ich in zwanzig Minuten in Erfenbach.“

Von Geiselberg nach Erfenbach

Da sie auch für ihre Zahnarztpraxis den ländlichen Raum einer Stadt, in der der Konkurrenzdruck hoch sei, vorzieht, hat sich Alana Weber in Erfenbach sofort wohl gefühlt. „Ich bin nicht der Ellenbogentyp.“ Erfenbach habe knapp 3000 Einwohner. Kommen auf sie und eine weitere Zahnarztpraxis in Erfenbach je 1500 Bewohner. „Eine gute Relation.“

Praxiserfahrung hat die ehemalige Schülerin des Hohenstaufen-Gymnasiums nach ihrem Studium der Zahnmedizin in Hannover und Heidelberg in den vergangenen neun Jahren in Arztpraxen Pirmasens und Zweibrücken gesammelt. Zusammen mit Ingeborg Zell, die noch reduziert bis Mitte des Jahres in ihrer Praxis Patienten behandelt hat, hat sie sich an ihrer neuen Wirkungsstätte eingearbeitet.

Die Zeit des Übergangs hat Alana Weber genutzt, die Praxisräume komplett zu erneuern und zu modernisieren. Hell, freundlich und in einem ansprechenden Design präsentieren sich Anmeldung, Wartezimmer und die Räume mit drei Behandlungsstühlen. Fast eine halbe Million Euro hat sie investiert, unter anderem in ein digitales Röntgengerät.

Wert legt die Zahnärztin auf eine persönliche Betreuung ihrer Patienten. In den vergangenen Jahren weitergebildet hat sie sich im Bereich der Kinder- und der ästhetischen Zahnheilkunde. Vorgenommen hat sich Weber, Kindern die Angst vorm Zahnarzt zu nehmen. „Das ist mir ein besonderes Anliegen.“ Noch ist die Praxis, die bis Ende September auf den Namen von Ingeborg Zell läuft, nicht überfüllt. „Die Wartezeiten halten sich in Grenzen.“ Zusammen mit drei zahnmedizinischen Fachangestellten, unter ihnen eine Helferin für die Prophylaxe, freut sich Alana Weber auf ihren neuen Arbeitsplatz.

Ortsvorsteher Götz sieht positives Signal

Für Ortsvorsteher Paul-Peter Götz signalisiert der nahtlose Übergang der Zahnartpraxis in jüngere Hände eine positive Entwicklung für Erfenbach. Zusammen mit der Zahnarztpraxis Michael und Dorothee Hof sowie der Praxis für Allgemeinmedizin von Stefan Helbig sei der Lauterer Stadtteil bezüglich der medizinischen Versorgung gut aufgestellt. „Nicht nur Erfenbacher suchen die Arztpraxen auf. Viele Patienten kommen auch aus der Stadt nach Erfenbach“, hat Götz beobachtet.