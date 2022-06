Der Kalender lügt nicht: Heute ist der 25. Juni, was bedeutet, dass in genau sechs Monaten die Weihnachtsgeschenke bereits ausgepackt sind. War nicht eben erst Weihnachten 2021? Die sechs Monate gehen schnell vorbei, das sieht auch die Stadtverwaltung so. Deshalb ist die Verwaltung jetzt schon auf der Suche nach schönen Weihnachtsbäumen, um die Stadt in der Adventszeit zu schmücken. Die Nadelbäume sollten gerade, rundum dicht gewachsen und acht bis zwölf Meter hoch sein, heißt es aus dem Rathaus.

Wer einen solchen Baum in Kaiserslautern oder der Umgebung anzubieten hat, kann sich bei der Stadtbildpflege Kaiserslautern (Telefon 0631365-1700, E-Mail: m.plaschka@stadtbildpflege-kl.de) melden. Der Eigenbetrieb der Stadt übernimmt Fällung und Abholung des Baumes, voraussichtlich Mitte November.