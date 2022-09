Unbekannte Täter sind nachts in eine Grundschule in Kaiserslautern eingebrochen, in eine zweite wurde ein Einbruchsversuch unternommen, teilt die Polizei mit.

Die Täter verschafften sich in der Nacht auf Freitag über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Grundschule im Stadtteil Erzhütten und verursachten dabei Sachschaden. Gleichermaßen wurde laut Polizei die Grundschule auf dem Betzenberg angegangen. Dort war es den Tätern, trotz des Einsatzes von Hebelwerkzeug, hingegen nicht gelungen, in das Gebäude einzudringen.