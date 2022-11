Von bisher 70 Euro wird der monatliche Verpflegungssatz für ein Kind ab dem 1. Januar 2023 auf 85 Euro angehoben. Die Sprecherin der Verwaltung erläuterte den Ratsmitgliedern am Mittwochabend die Gründe für die Preissteigerung. Der Essenspreis sei für die Eltern nach dem Anbieterwechsel zur Firma apetito AG seit dem Jahr 2019 unverändert geblieben. Im Zuge der allgemeinen Preisentwicklung in der jüngsten Vergangenheit hätten sich die Nebenkosten für Herstellung und Anlieferung der Mahlzeiten jedoch in erheblichem Maß verteuert. Die Vertreterin der Verwaltung deutete darüber hinaus an, dass eine weitere Anhebung der Preise in absehbarer Zukunft nicht auszuschließen sei.