„Ring frei!“ heißt es nach längerer Zeit wieder in der Fruchthalle. Am Samstag steigt dort ab 19 Uhr die K-Town Fight Night. Internationales Profiboxen steht auf dem Programm. Dabei spielen Lokalmatadore eine besondere Rolle. Einer von ihnen ist Michael Seitz. Der Lauterer bestreitet den Hauptkampf und will sich gegen den Ungarn Tamas Toth den Titel eines Internationalen Deutschen Meisters holen.

Wieder in den Ring steigen und kämpfen - darauf hat Michael Seitz schon so lange gewartet. Nach den Jahren der Pandemie, die seine Karriere ins Stocken brachten, will sich der 29 Jahre alte