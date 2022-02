Direkt vorm Einkaufszentrum „K in Lautern“ ist es am späten Montagabend zu einem aufsehenerregenden Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gingen gleich mehrere Notrufe ein. Laut Zeugenaussagen habe die 18-jährige Fahrerin eines BMW X5 zunächst die Richard-Wagner-Straße in Richtung Fackelrondell befahren, so die Polizei. Beim Abbiegen mit überhöhter Geschwindigkeit verlor die junge Frau dann offenbar die Kontrolle über den Wagen und prallte damit zunächst gegen einen Bordstein. Der SUV überschlug sich daraufhin und kam letztlich an einem Baum auf einer Grünfläche direkt bei der Mall zum Stehen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Weder die Fahrerin noch die drei weiteren Insassen des BMW wurden bei dem Unfall verletzt. Weitere Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären, die Ermittlungen dauern noch an.