In der Weiherstraße in Landstuhl gilt künftig Tempo 30. Diesem Antrag der SPD-Fraktion stimmte der Stadtrat bei vier Enthaltungen zu. Die Anordnung soll für die komplette Weiherstraße gelten. Dort hatte es in der Vergangenheit immer wieder Klagen über zu schnelles Fahren gegeben. Die Verkehrskommission hatte als beratende Stelle vorgeschlagen, dass das Tempolimit nur nachts gelten sollte. Diesen Vorschlag hielt die SPD aber für nicht ausreichend. Unterstützend sollten die Vorgaben zum Schwerlastverkehr kontrolliert werden, um den Anwohner mehr Lebensqualität zu bieten. Erich Neu (SPD) forderte: „Es muss kontrolliert werden.“ Die FWG erklärte, dass sie dem Antrag nur unter der Prämisse Halteverbote zustimmen könne.