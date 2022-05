Das Turn-Team Sickingen (TTS) bereitete seinen Aktiven mit einer Vereinsmeisterschaft die Wettkampfbühne. Und alle waren froh, wieder Wettkampfluft schnuppern zu können.

Für viele der jungen Turnerinnen und Turner gab es pandemiebedingt schon lange keine Möglichkeit mehr, sich mit anderen vor Wertungsrichtern an den Geräten zu zeigen. Im vergangenen Jahr entschied sich das TTS deshalb zum ersten Mal, eine Vereinsmeisterschaft durchzuführen. Mit großem Zuspruch. Nun gab es wieder eine Vereinsmeisterschaft in der Trainingshalle des Vereins, der Tennishalle in Mackenbach.

Für einige war es das erste Mal, dass sie raus aus dem Trainingsalltag, rein in den Wettkampf kamen, wenngleich der in den eigenen Reihen doch ein sehr „behüteter“ Vergleich war. Tat der Nervosität und vor allem der Freude am Turnen aber keinen Abbruch.

Das Organisationsteam im TTS, Tabea Prskawetz, Marie Lamotte und Nick Jung, setzten alle Hebel in Bewegung, schafften den Rahmen, und die Turnerinnen und Turner legten vom Allgemeinen Bereich bis hin zur Kür und dem Spitzensport los. Toll kreierte Übungen mit gymnastischen Sprüngen, aufregenden Barrenübungen, große Kraftanstrengungen – alles war dabei. Selbst die vierjährigen Turn-Minis waren dabei und bewältigten einen kleinen Parcours. Alles wurde mit viel Applaus und Hochachtung von den Sportskollegen untereinander und natürlich von den stolzen Familienangehörigen honoriert. Sieger gab es auch, aber am Ende waren sie alle Gewinner.