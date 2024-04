„Die Oberstufe hat die Schule erst interessant gemacht“, blickt Matteo Dempfle auf seinen Besuch des Rittersberg-Gymnasiums zurück. Der 18-Jährige hat mit 864 von 900 Punkten das beste Abitur abgelegt. Lehrern auf Augenhöhe zu begegnen und Unterricht durchgängig auf einem Level geboten zu bekommen: Das hat ihn beeindruckt. „Die Oberstufe verlief in einer entspannten Atmosphäre. Ich bin gerne zur Schule gegangen, auch wenn die Klausurphasen anstrengend waren.“

Ein Grund, warum sich Matteo für den Besuch des Rittersberg-Gymnasiums entschieden hat, war die Big Band der Schule. Das Musikangebot kam für den jungen Gymnasiasten wie gerufen. Ab der siebten Klasse hat er sich für Posaune entschieden und sich in die Big Band der Schule eingereiht. So hat Matteo stufenübergreifend neue Leute kennengelernt und über Markus Lücke, den Leiter der Big Band, seine Leidenschaft für den unverwechselbaren Jazz-Sound entdeckt. Gerne erinnert er sich an Gastkonzerte in Luxemburg, der Schweiz und in Italien. Leider sei die USA-Tournee Corona zum Opfer gefallen. Nicht entgehen ließ er sich neulich das Gastspiel des Jazz-Ensembles der William Hall-High-School aus West Hartford (USA) im SWR-Studio. „Es war einfach grandios.“ Gut vorstellen kann sich Matteo, während seines Studiums in einer Uni-Big-Band zu spielen.

Sommerarbeit im Hotel

Apropos Studium: Dem Medizinstudium, das er am liebsten an einer Uni in Süddeutschland aufnehmen möchte, hat er zurzeit ein Pflegepraktikum im Westpfalz-Klinikum vorangestellt. Für Menschen da zu sein, ihnen medizinisch und emotional helfend zur Seite zu stehen, kann sich Matteo als Beruf gut vorstellen. Auch hat er ein Jura-Studium in die engere Wahl gezogen. „Doch Mediziner werden in Zukunft Mangelware sein“, erinnert er an den prognostizierten Bedarf an Ärzten in Deutschland.

Gleich nach dem Abitur war er mit einem befreundeten Arzt zwei Wochen auf den Philippinen unterwegs, um Menschen in Dörfern medizinisch zu versorgen. Während der Sommerferien wird er sein Taschengeld in einem Hotel im Salzburger Land aufbessern. Dort, wo er oft mit der Familie Urlaub gemacht hat, will er sich bei der Kinderbetreuung nützlich machen.