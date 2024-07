16 Mannschaften starten in der A-Klasse Kaiserslautern-Kusel. Der SV Mackenbach und andere Teams schielen auf die Ränge, die den Aufstieg bedeuten können. Vier Teams steigen ab, auch da ist ein heißer Kampf zu erwarten. Ein Überblick.

Es ist in der A-Klasse Kaiserslautern-Kusel wie eigentlich immer, wenn 16 Mannschaften in einer Staffel im Südwestdeutschen Fußballverband an den Start gehen: Am Ende gibt es ein Ticket