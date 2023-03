Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Mittwochnachmittag auf dem Weg von Kaiserslautern nach Mölschbach von der Straße abgekommen. Der 69-Jährige fuhr laut Zeugenangaben in einer Rechtskurve weiter geradeaus in den Straßengraben. Dort versuchte er noch weiterzufahren, was aber misslang. Der Mann war auf den ersten Blick unverletzt, machte aber vor Ort auf die Polizeibeamten einen verwirrten Eindruck und konnte auch keine Angaben zum genauen Unfallhergang machen. Betrunken war er nicht. Dem 69-Jährigen wurde deshalb auf der nächsten Dienststelle eine Blutprobe entnommen: Sie soll Aufschluss über die mögliche Einnahme von Medikamenten geben, die die Fahrtüchtigkeit einschränken können. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens sei nicht bekannt, meint die Polizei. Die weiteren Ermittlungen laufen.