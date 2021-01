Leicht verletzt wurden drei Menschen am Donnerstag bei einem Unfall in der Neustadter Straße. Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Autofahrerin gegen 13.30 Uhr in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Ihr Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Unfallverursacherin und die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorge sie und brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass die 39-Jährige aufgrund eines Sekundenschlafs von ihrer Fahrspur abkam und den Unfall verursachte. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. Auch die Fassade einer Hauswand wurde bei dem Zusammenstoß in Mitleidenschaft gezogen. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle um 16.30 Uhr war die Neustadter Straße zeitweise gesperrt.