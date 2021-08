Die Wohnanlage in der Straße Kottenschanze 7 bis 19 wurde 1936 von der Bau AG geplant und gebaut. Die beiden Gebäude haben 28 Zweizimmerwohnungen. Die nüchterne Gestaltung entspricht dem Stil in dem die Bau AG unter nationalsozialistem Einfluss der 1930 Jahre ihre Wohnanlagen errichtete.

Trotz des im Stadtteil Kotten beschränkten Baugrunds gelang es auch bei diesem Komplex, die Hussong-Idee, „Grün vor den Fenstern“, umzusetzen, wie auf unserem aktuellen Foto dargestellt. Fotografien der Anlage aus den 1930er Jahren gibt es im Bau-AG-Archiv nicht. Es war damals nicht erwünscht, gezielt größere Baukomplexe aufzunehmen, was dann in den Kriegsjahren grundsätzlich verboten wurde.

Der Begriff Kottenschanze stammt aus dem 18. Jahrhundert

Der Kotten war auch schon in den 1930er Jahren eine begehrte, stadtnahe, ruhige Wohngegend. Anfang der 1920er Jahre endete die Bebauung des Kottenfelds, der Kottenschanze, im Bereich der Schäferstraße und der Sedanstraße. Erst um die Jahre 1934 bis 1936 rückte die Bebauung mit der Straße Kottenschanze, die 1934 ihren Namen erhielt, weiter nach Westen. Die Straße Kottenschanze erinnert an die 1793 von den Preußen errichtete Schanze gegen den Ansturm der französischen Revolutionstruppen.

Mitte der 1930er Jahre hat die Bau AG im Westen des Stadtteils Kotten, auf dem schwierigen, uneben Baugrund zwischen der Lautertalbahn und der Pariser Straße Pionierarbeit der Stadtentwicklung geleistet. Die Straßen Kottenschanze, die Wörthstraße und die Weißenburgstraße waren in den Jahren 1935/1936 Bau-AG-Großbaustellen. In der Bombennacht vom 28. auf den 29. September 1944 in der der größte Teil des Stadtteils Kotten zerstört wurde, blieb der Westteil bei der Straße Kottenschanze weitgehend verschont.