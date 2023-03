Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In das ehemalige Hotel Zepp in der Pariser Straße sollen Flüchtlinge aus der Ukraine einziehen. Da die bisherigen Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr ausreichen, will die Stadt weiteren Wohnraum anmieten.

Die Ferienkommission hat am Montag nach RHEINPFALZ-Informationen nichtöffentlich grünes Licht für die Anmietung gegeben. Das ehemalige Hotel Zepp wurde 2016 schon einmal zur Flüchtlingsunterkunft.