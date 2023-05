Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Nachricht, dass der Zoo Kaiserslautern wegen Kürzung des städtischen Haushalts eventuell schließen muss, haben Schüler und Lehrer der Grundschule in Erzhütten nur ungern vernommen. Ist der Zoo in Siegelbach doch ein beliebter Freizeitort, der Kinder und Eltern zu jeder Jahreszeit zu einem Besuch einlädt. Um dem Zoo etwas Gutes zu tun, wollen sich Schüler und Lehrer der Grundschule jetzt auf den Weg machen. Am Donnerstag, 1. Juli, 8.30 Uhr, fällt im Wald hinter dem Friedhof auf der Hütte der Startschuss für einen kleinen Rundlauf.

Von Sportlehrerin Nina Grill und dem Kollegium organisiert, werden die Schüler der ersten und zweiten Klasse und die Schüler der dritten und vierten Klasse ihre