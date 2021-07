Über 100 Millionen Euro hat die Stadt Kaiserslautern seit 1971 an Städtebaufördermitteln erhalten, 67 Millionen Euro allein vom Land. Das erklärte Oberbürgermeister Klaus Weichel anlässlich der Ausstellung „50 Jahre Städtebauförderung“, die noch bis 5. August im Rathausfoyer läuft. „Als hoch verschuldete Stadt hätten wir ohne das Geld vieles nicht tun können“, sagte er. Kaiserslautern sei immer noch im Strukturwandel. In vielen Bereichen, etwa mit dem PRE-Park, der früher Kasernengelände war, oder der Institutsmeile an der Trippstadter Straße, die früher eine Gewerbebrache war, habe die Stadt sich bundesweit hervorgetan. „Das sind zwei mustergültige Erfolgsgeschichten.“ Kaiserslautern sei durch die TU, die Hochschule und viele Anrainerinstitute zu einem Wissenschafts- und Hightech-Standort mit Strahlkraft geworden. Die Aufgaben, die sich aus der Bewältigung dieser Neudefinition der Stadt ergeben, seien vielfältig. Sie betreffen im Grunde die gesamte Stadtentwicklung. „Ohne nachhaltige Unterstützung könnten wir viele Projekte gar nicht stemmen. Von den großen Stadtumbauprojekten der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart hätten wir nicht eines ohne Fördermittel bewältigen können“, so Weichel, der auch auf die Entwicklung des ehemaligen Pfaff-Geländes verwies, „einen teuren und nervenaufreibenden Prozess“. Gut sei, dass mit dem Geld auch ein gezieltes Quartiersmanagement unterstützt werde, beispielsweise im Grübentälchen oder im Bereich der Königstraße.

Mit der Altstadtsanierung ging es los

Der Stadtumbau habe quasi mit der Altstadtsanierung vor 50 Jahren begonnen, so Weichel. „Es ging da um ein 17 Hektar großes Gebiet. Das Wohnumfeld wurde deutlich verbessert, Gastronomie und Einzelhandel wurden angesiedelt.“ Auch in Post-Corona-Zeiten werden Städtebaufördermittel eine große Rolle spielen, so Weichel. Weil jetzt etwa der Umbau der Innenstadt anstehe.