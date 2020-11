Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie wird das Forstamt Kaiserslautern im Januar 2021 keinen Plakettenverkauf in Dansenberg (in der Stadtsparkasse) anbieten. Alternativ wird den Dansenberger Bürgern und allen Nutzern der Forststraße „Rothe Hohl“ die Möglichkeit gegeben, die Plakette per Bestellformular zu ordern. Dies kann auf der Homepage des Forstamtes Kaiserslautern https://www.wald-rlp.de/de/forstamt-kaiserslautern und von Dansenberg www.dansenberg.de heruntergeladen oder per Telefon 0631/34198-0 angefordert werden. Das Forstamt appelliert an die Vernunft der Bürger, dass eine persönliche Abholung der Plakette(n) am Forstamt in Zeiten wie diesen nicht möglich sein wird. Der Versand der Plakette(n) wird nach Eingang des Bestellformulars, spätestens bis Anfang Februar 2021 erfolgen. Bis dahin behält die Plakette aus 2020 ihre Gültigkeit, informiert das Forstamt.