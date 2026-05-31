Kaiserslautern Impressionen vom Auftakt der Maikerwe (mit Bildergalerie)
Es herrschte ein reges Treiben an den Fahrgeschäften und Gastronomieständen. Besonders im Bereich von Haxenplatz und Schwarzwaldstraße war am Abend zeitweise kaum ein Durchkommen möglich. Rund um das Fahrgeschäft „Break Dance“ drängten sich zahlreiche Besucher. Großen Zuspruch erhielt auch die Außengastronomie. Viele Gäste nutzten die angenehmen Temperaturen und verbrachten den Abend lieber an den Tischen im Freien als in den Festzelten.
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Ein Höhepunkt des Abends war das Feuerwerk, das kurz nach 22 Uhr begann. Zum Start wurde die Beleuchtung der Attraktionen gedimmt, sodass die Besucher das Spektakel besonders gut verfolgen konnten. Vor allem in der „Funstreet“ mit Blick in Richtung Barbarossastraße bot sich eine gute Sicht auf das Feuerwerk. Viele Zuschauer applaudierten. Am Mittwoch findet der Familientag ganztägig mit halben Fahr- und Eintrittspreisen statt. Die Kerwe ist täglich geöffnet, samstags von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr.
Wie gewohnt gibt es eine Vielzahl an spektakulären Fahrgeschäften.