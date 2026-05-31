Es war ein Auftakt nach Maß. Die Maikerwe war am Freitagabend sehr gut besucht. Bei bestem Wetter und guter Stimmung strömten zahlreiche Besucher auf den Messeplatz.

Es herrschte ein reges Treiben an den Fahrgeschäften und Gastronomieständen. Besonders im Bereich von Haxenplatz und Schwarzwaldstraße war am Abend zeitweise kaum ein Durchkommen möglich. Rund um das Fahrgeschäft „Break Dance“ drängten sich zahlreiche Besucher. Großen Zuspruch erhielt auch die Außengastronomie. Viele Gäste nutzten die angenehmen Temperaturen und verbrachten den Abend lieber an den Tischen im Freien als in den Festzelten.

Es gibt viel zu sehen. Foto: Robert Paul Der Eröffnungstag wurde von einem leuchtenden Feuerwerk gekrönt. Foto: Robert Paul Vom Riesenrad aus hat man einen tollen Ausblick. Foto: Robert Paul Im Freien vorm Zelt ist viel los. Foto: Robert Paul Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Foto: Robert Paul Die Geisterbahn ist nach wie vor ein Publikumsmagnet. Foto: Robert Paul Lichter, Musik und Fahrspaß machen den Autoscooter zu einem echten Klassiker. Foto: Robert Paul Entree zur Achterbahn. Foto: Robert Paul Eine Achterbahn gehört dazu. Foto: Robert Paul Der Andrang zum Auftakt war enorm. Foto: Robert Paul Das Fahrgeschäft Airwolf sorgt mit seinen spektakulären Drehungen und Überschlägen für jede Menge Adrenalin. Foto: Robert Paul Frisbee und Rock'n Roller Coaster. Foto: Robert Paul Jeder Wurf zählt: Beim Dosenwerfen locken Gewinne für treffsichere Teilnehmer. Foto: Robert Paul Kräftemessen ist auch angesagt. Foto: Robert Paul Entenangeln gehört dazu. Foto: Robert Paul Einen Jubiläumsfisch gibt es auch. Foto: Robert Paul Bei sommerlichem Wetter ist die Außengastronomie gefragt. Foto: Robert Paul Foto 1 von 17

Ein Höhepunkt des Abends war das Feuerwerk, das kurz nach 22 Uhr begann. Zum Start wurde die Beleuchtung der Attraktionen gedimmt, sodass die Besucher das Spektakel besonders gut verfolgen konnten. Vor allem in der „Funstreet“ mit Blick in Richtung Barbarossastraße bot sich eine gute Sicht auf das Feuerwerk. Viele Zuschauer applaudierten. Am Mittwoch findet der Familientag ganztägig mit halben Fahr- und Eintrittspreisen statt. Die Kerwe ist täglich geöffnet, samstags von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr.

Wie gewohnt gibt es eine Vielzahl an spektakulären Fahrgeschäften.