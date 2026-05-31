Kaiserslautern RHEINPFALZ Plus Artikel Impressionen vom Auftakt der Maikerwe (mit Bildergalerie)

Mit Einbruch der Dunkelheit herrscht durch die Beleuchtung eine ganz besondere Atmosphäre.
Mit Einbruch der Dunkelheit herrscht durch die Beleuchtung eine ganz besondere Atmosphäre.

Es war ein Auftakt nach Maß. Die Maikerwe war am Freitagabend sehr gut besucht. Bei bestem Wetter und guter Stimmung strömten zahlreiche Besucher auf den Messeplatz.

Es herrschte ein reges Treiben an den Fahrgeschäften und Gastronomieständen. Besonders im Bereich von Haxenplatz und Schwarzwaldstraße war am Abend zeitweise kaum ein Durchkommen möglich. Rund um das Fahrgeschäft „Break Dance“ drängten sich zahlreiche Besucher. Großen Zuspruch erhielt auch die Außengastronomie. Viele Gäste nutzten die angenehmen Temperaturen und verbrachten den Abend lieber an den Tischen im Freien als in den Festzelten.

Es gibt viel zu sehen.
Es gibt viel zu sehen.
Der Eröffnungstag wurde von einem leuchtenden Feuerwerk gekrönt.
Der Eröffnungstag wurde von einem leuchtenden Feuerwerk gekrönt.
Vom Riesenrad aus hat man einen tollen Ausblick.
Vom Riesenrad aus hat man einen tollen Ausblick.
Im Freien vorm Zelt ist viel los.
Im Freien vorm Zelt ist viel los.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Die Geisterbahn ist nach wie vor ein Publikumsmagnet.
Die Geisterbahn ist nach wie vor ein Publikumsmagnet.
Lichter, Musik und Fahrspaß machen den Autoscooter zu einem echten Klassiker.
Lichter, Musik und Fahrspaß machen den Autoscooter zu einem echten Klassiker.
Entree zur Achterbahn.
Entree zur Achterbahn.
Eine Achterbahn gehört dazu.
Eine Achterbahn gehört dazu.
Der Andrang zum Auftakt war enorm.
Der Andrang zum Auftakt war enorm.
Das Fahrgeschäft Airwolf sorgt mit seinen spektakulären Drehungen und Überschlägen für jede Menge Adrenalin.
Das Fahrgeschäft Airwolf sorgt mit seinen spektakulären Drehungen und Überschlägen für jede Menge Adrenalin.
Frisbee und Rock'n Roller Coaster.
Frisbee und Rock'n Roller Coaster.
Jeder Wurf zählt: Beim Dosenwerfen locken Gewinne für treffsichere Teilnehmer.
Jeder Wurf zählt: Beim Dosenwerfen locken Gewinne für treffsichere Teilnehmer.
Kräftemessen ist auch angesagt.
Kräftemessen ist auch angesagt.
Entenangeln gehört dazu.
Entenangeln gehört dazu.
Einen Jubiläumsfisch gibt es auch.
Einen Jubiläumsfisch gibt es auch.
Bei sommerlichem Wetter ist die Außengastronomie gefragt.
Bei sommerlichem Wetter ist die Außengastronomie gefragt.

Foto 1 von 17

Ein Höhepunkt des Abends war das Feuerwerk, das kurz nach 22 Uhr begann. Zum Start wurde die Beleuchtung der Attraktionen gedimmt, sodass die Besucher das Spektakel besonders gut verfolgen konnten. Vor allem in der „Funstreet“ mit Blick in Richtung Barbarossastraße bot sich eine gute Sicht auf das Feuerwerk. Viele Zuschauer applaudierten. Am Mittwoch findet der Familientag ganztägig mit halben Fahr- und Eintrittspreisen statt. Die Kerwe ist täglich geöffnet, samstags von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 22 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr.

Wie gewohnt gibt es eine Vielzahl an spektakulären Fahrgeschäften.

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