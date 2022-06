Das Impfzentrum in Kaiserslautern ist im Juni und Juli wegen Umzug geschlossen. In der Interimszeit, bis zur Wiedereröffnung an einem anderen Standort, gibt es auf dem Gelände des Landesimpfzentrums ein Impfangebot des Impfbusses, teilt die Kreisverwaltung Kaiserslautern mit.

Termine im Juni und Juli sind: Dienstag, 14.; Dienstag, 21.; Montag, 27.; Mittwoch, 6.; Dienstag, 12., und Dienstag, 19. Alle Termine sind jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das Impfangebot durch den Impfbus ist ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Zu beachten ist, dass nur Impfungen ab zwölf Jahren möglich sind.

Es bestehe weiterhin die Möglichkeit, einen Termin online über www.impftermin.rlp.de zu buchen. Ab August wird das Impfzentrum an anderer Stelle im Landkreis weiterbetrieben, kündigt die Kreisverwaltung an.