Wie die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Impfzentrum Kaiserslautern soeben mitteilt, werden alle Impflinge, die am Mittwochnachmittag einen Termin haben und gerade im unfallbedingten Stau im Umfeld der Merkurstraße feststecken, noch bedient. Die Öffnungszeiten werden falls nötig entsprechend ausgeweitet, so die Stadt.