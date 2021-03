Die Öffnungszeiten im Impfzentrum Kaiserslautern werden vorerst doch nicht ausgeweitet. Das teilte die zuständige Kreisverwaltung Kaiserslautern mit. Das Land habe kurzfristigangekündigt, in der nächsten Woche weniger Impfstoff liefern zu können als ursprünglich geplant – lediglich rund 3100 statt 5000 Impfdosen pro Woche. Damit werden die avisierten 1000 Impfungen pro Tag nicht erreicht werden können. Eine Ausweitung der Öffnung in den späten Nachmittag und auf den Samstag werde daher zumindest in der nächsten Woche noch nicht notwendig.