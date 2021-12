Im Impfzentrum Kaiserslautern sind am 15. Dezember insgesamt 1798 Impfungen vorgenommen worden – so viele wie noch nie und 363 mehr als am bisherigen Rekordtag am 8. Mai. Doch das Rekord-Impfergebnis hätte laut Stadt noch viel deutlicher ausfallen können: Insgesamt waren 2122 Termine für diesen Tag gebucht. 324 Menschen haben ihren Termin ohne vorherige Abmeldung verfallen lassen. Seit Wiedereröffnung des Impfzentrums sei das Teil der täglichen Routine.

Um dem zu begegnen, sind die Impfkoordinatoren anhand der Erfahrungswerte der vergangenen Wochen inzwischen dazu übergegangen, im Terminbuchungssystem des Landes pro Tag mehr Termine anzulegen, als eigentlich Impfstoff zur Verfügung steht. Auf diese Art gelinge es, die Vakzin-Reste am Ende des Tages relativ gering zu halten. Was dann noch übrigbleibt, werde nach zeitaufwendiger Suche anhand der Buchungslisten an Menschen verimpft, die bereit sind, ihren Termin vorzuziehen und spontan im Impfzentrum zu erscheinen. Was wiederum eine Umbuchung nach sich ziehe.

Oberbürgermeister Klaus Weichel und Landrat Ralf Leßmeister erklären: „Es ist völlig legitim, wenn Menschen zweigleisig fahren und mehrere Impftermine bei verschiedenen Anbietern parallel buchen, oder trotz bereits gebuchten Termins spontan einen Besuch beim Impfbus wahrnehmen. Allerdings bitten wir dringend darum, dadurch obsolet werdende Termine im Impfzentrum auch abzusagen.“ Ein Anruf bei der Impfhotline des Landes oder eine digitale Terminstornierung genügten dazu.

Um möglichst vielen Menschen noch vor der flächigen Ausbreitung der Omikron-Variante einen höheren Impfschutz zu ermöglichen, wurden zudem an vier Tagen vor Jahresende (22., 23., 29. und 30. Dezember) die Öffnungszeiten des Impfzentrums bis 20.45 Uhr ausgedehnt. Die dadurch entstehenden zusätzlichen Terminslots ermöglichen es, allen rund 4300 Personen, die sich derzeit auf der Warteliste befinden, noch vor Neujahr ein Impfangebot bereitzustellen. Die Terminvergabe erfolgt auch für diese Sondertermine über das bekannte Terminbuchungssystem des Landes.